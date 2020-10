Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que Travis Scott a rejoint la famille PlayStation en tant que partenaire créatif stratégique. Nous avons appris que Travis est un grand fan de PlayStation, nous avons donc entamé avec lui une conversation qui a abouti à ce partenariat unique. Grâce à notre passion commune pour le jeu et la créativité, nous prévoyons de collaborer avec Travis et sa marque Cactus Jack pour produire des projets innovants qui, nous l’espérons, raviront nos fans collectifs.



Travis est un artiste incroyablement innovant, constamment surprenant, et qui continue à repousser les limites, tout comme la marque PlayStation – nous pensons donc que cela correspond parfaitement. Lorsque nous nous sommes lancés dans cette collaboration, le plus important était de la garder aussi ouverte que possible, de laisser de l’espace pour explorer des idées intéressantes et créatives.



La connaissance approfondie et les bons souvenirs de Travis sur la marque PlayStation, nos produits et nos jeux inspireront son travail avec nous du début à la fin. C’est un créateur extraordinaire, et nous nous efforçons de travailler avec les meilleurs esprits créatifs à l’intérieur et à l’extérieur de notre industrie pour continuer à surprendre le monde d’une manière que seule la PlayStation peut offrir.







Travis voulait partager quelques mots :



J’ai vraiment hâte de pouvoir présenter tout ce sur quoi Cactus Jack a travaillé avec Sony et l’équipe PlayStation. Plus important encore, je suis très heureux de voir comment les fans de PlayStation et leur famille réagissent, et j’ai hâte de lancer quelques jeux avec tout le monde très bientôt !







Aujourd’hui, nous sommes heureux de partager avec vous une vidéo unique, créée par Travis pour lancer notre partenariat. Cette vidéo présente quelques-unes des personnes clés qui ont travaillé sur différents aspects de la console PlayStation 5.



Nous remercions tout particulièrement Travis, nous sommes ravis de travailler avec lui et avons hâte de partager d’autres vidéos avec vous très bientôt.



