Selon certaines personnes , PT ne pouvait être rétrocompatible avec PS5, ce qui est inexact. Explication.La déclaration de Konami est que :".PT n'a pas été re-téléchargeable depuis le PS Store depuis. Cependant, si vous avez une PS4 à PS4 Pro avec la démo PT, les seul solution d'obtenir PT sur votre console PS5 sont :-Utiliser la solution de contournement (Google it)-Via le transfert de données. Le transfert de données de la PS4 ( et Pro ) vers la PS5 est également possible.Voilà pour ceux qui se posait la question et désire garder la démo " collector " pour continuer à avoir espoir , un jour , de voir le retour de la licence Silent Hills ( en rumeur sur PS5 depuis quelques mois )

le contenu ne sera pas disponible sur le PS Store, les utilisateurs ne pourront donc pas télécharger à nouveau le contenu via la fonction de rétrocompatibilité sur la PS5

Who likes this ?

posted the 10/19/2020 at 07:01 PM by gantzeur