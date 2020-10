Une vidéo de Gia sur le mode legends de Ghost pour ceux qui veulent découvrir le nouveau mode coop ajouté depuis vendredi . 4 classes de guerriers avec de multiple possibilités de de custom sur les charmes , armes , objets et cosmétiques .Perso je le tâte depuis vendredi et je prend mon kiffe dessus pour l'instant , à voir sur la durée et si le suivis apporte quelque nouveauté , j'aimerais bien un mode contre d'autres joueurs car la c'est full coop mais on passe des bon moments à établir par exemple des stratégies dans le mode histoire ( 2 joueurs ) pour tuer les soldats. Le survie c'est un peu plus melee même si les atouts des guerriers ( arché , ronin , samurai , assassin ) deviennent bien utile contre les vagues de bosses et soldats plus difficile à tuer , le jeu trouve sa force dans ces attaques entre joueurs pour défendre les camps et obtenir plein de bonus , armes , objets à la fin du raid .