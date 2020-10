The Nintendo Switch titles Famicom Tantei Club: Kieta Koukeisha and sequel Famicom Tantei Club: Ushiro ni Tatsu Shoujo, which were planned for release in 2020, have been delayed to 2021 for further quality improvements. We appreciate your understanding.

Pour la poignet de gens qui suivent l'actualité japonaise de Nintendo, l'an dernier Nintendo annonçait dans un Nintendo Direct japonais les remake des 2 visual novel de la NES japonaise Famicom Tantei Club (connu en occident sous le nom de Famicom Detective Club via Super Smash Bros) sur Nintendo Switch au Japon exclusivement et développés par le studio Mage.Famicon Tantei: Kieta Koukeisha et Famicom Tantei: Ushiro ni Tatsu Shoujo devaient tout deux sortir cette fin d'année au Japon mais les remakes se voient aujourd'hui repousser à 2021, Nintendo ne déclarant que cela permettra d'améliorer la qualité des 2 titres.