Les équipes de Miyoho sont en train de travailler à un patch PS5 pour Genshin Impact ! Sachant que le jeu tourne actuellement en 30 fps sur la PS4 Pro, cela devrait permettre au jeu d'atteindre les 60 fps - je pense que c'est là dessus que plancher les équipes de GI, sachant que le jeu tourne sur Unity (comme pour ReCore par exemple).



60 fps que j'arrive à maintenir sur un PC, assez ancien, équipé d'une GTX 1060 3GB et d'une core i5 6300hq - oui, mon pc est un portable ^^' !







C'est aussi là où j'apprécie l'univers PC, qui me permet dans ce cas de choisir de jouer au jeu en 1080p sur mon moniteur PC à 60 fps (avec tout en High), sans me forcer à jouer en 4K avec 30 fps (sauf si vous connaissez une technique pour faire fonctionner la version PS4 Pro en 60 fps ?).



Par contre, j'ai tellement la flemme de recommencer le jeu du début... Vous jouez à Genshin Impact sur PC, Smartphone ou PS4 vous ?