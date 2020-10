reBonjour,



Puis je savoir qui a supprimé mon article et pourquoi ?



Je veux connaitre la raison parce que ça commence à ressembler de plus en plus à de la censure ici.



Donc par respect ce serait bien d'informer la personne du "POURQUOI"

parce que ce n'est pas la première fois que cela se produit.



Je passe du temps (de ma vie comme d'autres ici) à faire des articles et alimenter ce site qui ne m'appartient pas et ce "temps de vie" accordé gratuitement à ce site n'est pas remboursé ! Vous voyez ce que je veux dire ?!



Si le modérateur veut s'exprimer en privé (ce qui est normal), qu'il m'envoie un message par MP. Je ne suis pas compliqué, mais j'aime que les choses soit claires ! En fonction de ce qui sera dit je prendrai des dispositions nécessaires pour la suite.







Merci !