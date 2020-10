C'est curieux, j'ai vu plusieurs articles comparatifs, mais aucun pour simplement diffuser le trailer de Spider-Man Remastered sur PS5 en 4K 60 fps ?Est-ce parce que vous êtes passés à côté ? Ou moi qui suis passé à côté des articles qui traitait du jeu ?En tous cas, même si c'est joli et fluide, de mon côté, je ne pense pas que je referais le jeu sur PS5 pour cela - je trouve la version PS4 vraiment très belle, même si les reflets (dans les vitres par exemple) sont loin d'être aussi précise que dans cette version.Y'en a parmi vous qui compte relancer le jeu sur PS5 -(et avoir des flaques dignes de la première présentation du jeu PS4 lors de l'E3 201

posted the 10/01/2020 at 10:16 PM by suzukube