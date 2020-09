Après les américains pour les histoires de crunch sur des titres comme Red Dead Redemption 2 ou The Last of Us part II et la racaille française pour les histoires de harcèlement chez Ubisoft, la Schreiure s'attaque maintenant à la mafia polonaise de CD Projekt Red :"L'année dernière, les boss de CD Projekt Red m'ont contacté pour une interview. Ils voulaient annoncer qu'ils feraient tout pour éviter un crunch obligatoire pour Cyberpunk 2077.Cette semaine, ils ont envoyé un email à leur staff, annonçant un crunch obligatoire concernant l'entièreté du studio."Apparemment, ça se traduirait par des semaines de 6 jours jusque la sortie du titre pour les employés. Finalement, les reports à répetition du jeu n'auront servi ni à préparer la next-gen (le patch sort courant 2021) ni à garantir de bonnes conditions de travail aux devs. Un beau bullshit en somme, qui fait echo aux questionnements d'un membre un peu plus bas sur l'annonce de God of War Ragnarok pour 2021.L'article bloomberg pour ceux que ca interésse : https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-29/cyberpunk-2077-publisher-orders-6-day-weeks-ahead-of-game-debut