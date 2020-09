Je voulais passer un coup de gueule car j'étais sur jeuxvideo.com dans le topic 18-25 à expliquer que SI y'a bien un intérêt de prendre une Xbox Series S|X grâce au Gamepass et voici l'image qu'on m'a renvoyé :Pourquoi les gens trollent autant ? Les jeux de Bethesda sont bon, évidemment ils ne mettent pas DOOM 2016 ni DOOM Eternal dans leur graphique.Au lieu d'apprécier les jeux, voilà où on en est. ça me rend triste.Heureusement j'ai pu répondre avec cette image pour sauver l'honneur :

Who likes this ?

posted the 09/26/2020 at 02:27 AM by linkle