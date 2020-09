Bonjour,



Loin de moi l'idée de remettre sur la table la puissance moindre de la Series S, c'est un fait avéré. Mais j'étais en train d'étudier la console, et si niveau CPU, Mémoire et SSD, tout va bien, passer le GPU de 1.8Ghz à 1.5Ghz me semble également ok, mais...



Passer de 52 CU sur Xbox Series X à 20 CU seulement sur Xbox Series S ça me parait, de loin, juste... Bizarre ?



Je veux dire, s'il faut 20 CU pour faire un certain rendu en 1440P, pour faire le même rendu en 4K (avec textures en 4K je suppose), il faut.. 52 CU ? Soit plus du double de cœur (qui serait 40 CU) ?







Sur PC, je n'ai pas l'impression qu'un gap entre1440p et 4K nécessite plus du double du nombre de CU, j'ai vraiment du mal à cerner cette console, c'est ce qui la rend si intriguante à mes yeux (j'adore l'optimisation hardware plus que la puissance brute, si Microsoft tiens ses promesses, je serais plus impressionné par cette petite que par le résultat d'une RTX 3090 qui est de la puissance brute).



Vous en pensez quoi vous ? Erreur de communication ? Rendu des jeux différents ? Optimisation d'orfèvre ?