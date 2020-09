Jeux Video

Provenance 4chan donc pincettes habituelles.



- Suite de Saints Row 3 (le 4 et GOOH sont virés pour leur coté WTF)

- Le scénario est un revirement : après la mort de Gat, les « saints » ont adopté une politique beaucoup plus mauvaise et on constitué un véritable empire. En gros, les Saints ont maintenant les méchants.

- Création du personnage qui va lutter contre cette corporation avec certains gangs et d’anciens Saints.

- Le « héros » des anciens porte maintenant un masque et une amure (ce qui permet de cacher le fait que l’on pouvait le créer soi-même).

- On retourne à Stilwater (SW1&2) mais en beaucoup plus grand, avec des lieux ruraux et de nouvelles îles.



- Terminé les super-pouvoirs.

- Possibilité d’acheter des fringues, à équiper pour chaque partie du corps.

- Vous pourrez être à poil, avec la « barre noire » qui va avec pour la censure.

- Pourra se jouer à 4 avec difficulté adaptable.

- Le multi PVP sera une sorte de guerre des gangs à 32 joueurs, où vous pourrez évoluer librement sur la map mais où se déclencheront parfois des sessions Deathmatch par zone. Si votre gang gagne, le territoire vous appartient alors.

- Pas d’environnements destructibles mais une bien meilleure physique.

- Le rendu se rapproche (esthétiquement) de Saints Row 3 Remastered : plus « réaliste » et moins cartoonesque.



- Certains influenceurs ont déjà été invités à découvrir le jeu en vue d’une prochaine présentation.

- La sortie est estimée pour fin 2021 mais l’éditeur envisage la possibilité de 2022.