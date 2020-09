Jeux Vidéo

Also "it always scaled on PC" is nonsense. Every AAA game in the past decade or so has their assets made once so they run on min spec. Increasing sample counts a bit here and there for high settings isn't what you could truly have done with more power. Min spec matters.

— Axel Gneiting (@axelgneiting) September 10, 2020

Par Aernout van de Velde (wccftech.com)Plusieurs développeurs de DOOM Eternal ont exprimé leurs inquiétudes concernant les spécifications récemment annoncées de la Xbox Series S, et plus précisément sa RAM.Microsoft a finalement dévoilé sa version low coast de la console nouvelle génération avec ce modèle Series S qui sera entièrement dédié aux jeux en dématérialise. Disponible le 10 novembre aux côtés de sa grande sœur pour seulement 299 $, la Xbox Series S sera similaire en termes de processeur et offrira des performances d'échange entrées-sorties identiques à celles de la Série X, mais avec une résolution inférieure.Alors que les prochaines consoles de nouvelle génération de Microsoft partagent la même puce principale, la Xbox Series S contient beaucoup moins de puissance sur le GPU et une quantité de mémoire nettement inférieure et moins rapide : 16 Go de RAM GGDR6 pour la Serie X et seulement 10 Go de RAM GDDR6 pour la Series S.Ce «problème de mémoire» est considérée comme un problème majeur par le lead engine programmer d'id Software, Billy Khan, et le principal engine programmer Axel Gneiting. Les deux programmeurs semblent convenir que la quantité de RAM beaucoup plus faible et plus lente à l'intérieur sur la Series S et sera difficile à compenser.(Tweet qui a était supprimé)Comme indiqué en début de semaine, le producteur technique principal de Remedy Games, Sasan Sepehr, avait également exprimé ses préoccupations concernant les spécifications de la console.Source et article original : https://wccftech.com/id-software-devs-concerns-xbox-series-s-specs/ Et vous que pensez-vous de la Xbox Series S? La console low coast va t'elle être le boulet qui va brider la Series X ? Ou même la next gen en général ?