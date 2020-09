La premiere saison de The Promised Neverland débarquera le 3 Novembre en DVD (24,99 euros) et Blu-Ray (34,99euros) chez l'editeur Kaze.La serie sera proposé en VOST et en VF avec 1 exlibris et une interview des doubleurs (japonais ?)On rappelle aussi que la saison 2 commencera en Janvier.