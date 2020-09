Let's Play

la version finale du jeu

HelloJ'ai la chance de pouvoir jouer à Marvel's Avengers depuis hier (un grand merci à Square Enix pour cela), et si je n'étais jusque là pas plus enthousiaste que cela, je dois vous avouer que la version complète du jeu m'a fait totalement changer d'avis ![Séquence de jeu située environ 1 heure après le début du jeu. Spoils possibles]Pour vous expliquer brièvement, j'avais joué à la Gamescom 2019 à une version de démonstration du jeu, version qui était extrêmement similaire à la bêta proposée dernièrement.Cette bêta était sympa, mais je ne sais pas. Il y avait quelquechose qui clochait, qui faisait que la sauce ne prenait pas. Et ce ne sont pas les quelques ralentissements qui m'ont donné cette impression, je suis assez insensible à cela, c'était autre chose... Sans que je n'arrive à pointer ce qui ne donnait "aucune saveur" au jeu.En jouant au jeu final, je vois exactement les deux choses qui clochait : le "scénario" et le "level design" !Niveau scénario, ce Marvel's Avenger assure. J'en suis à 3 heures de jeu à peu près, et le scénario me tient en haleine ! Dans la bêta, le scénario était beaucoup trop haché, au point où il n'y avait aucune tension, juste une succession d'évènements pas spécialement mémorables... Rassurez-vous : la version complète dispose bien d'une histoire à la "Avengers", avec un côté "Hollywood" qui n'est pas pour me déplaire !Alors que je la détestais dans la bêta, je trouve le personnage deextrêmement plaisant dans cette version finale, surtout avec ses phases de plateforme (scriptés, certes, mais ça en met plein les yeux) qui sied si bien au personnage ! Débuter l'aventure avec ce personnage aide à s'y attacher, j'avoue que sinon j'aurais passé mon temps à spammer Black Widow et Captain America... Bref, voir Kamela Khan dans des environnements enfin adaptés à son personnage (en terme de taille ou de level design), et ça fait vraiment plaisir de voir les développeurs peaufiner le jeu de la sorte.En parlant de peaufinage, je joue sur Xbox One X, mais en 1080p pour l'enregistrement de mes sessions de gameplay (grossièrement je joue sur mon écran PC et pas mon écran 4K). Le jeu est tout simplement magnifique, l'antiliasing est très maitrisé, de joli effets de lumières, bref, un, jeu digne de cette magnifique fin de génération de console qui aura su m'étonner jusqu'à la fin, au point que mes craintes que cette version Xbox One X soit de pâle figure face à une version PC GTX 1060 ont été balayé d'un revers de la main. Le jeu est fluide, et les 30 fps sont très solides. Il y a un mode performance qui semble permettre de jouer en 60 fps, mais je ne me prononcerais pas dessus, j'ai un peu du mal à faire la différence entre 55 fps ou 60 fps à l'oeil nue - il faudra attendre Digital Foundry pour répondre à cette question. De plus, je préfère jouer en qualité d'image... Et il est probable que je continue l'aventure plus tard en 4K au fond de mon canapé, ce qui devrait encore plus m'en mettre plein la vue (ma GTX 1060, elle, est incapable de rendre mes jeux en 4K) ^^ ![Séquence de jeu situé environ 2 heures après le début du jeu. Spoils majeurs]Wow, j'ai déjà écrit quelques lignes pour cet aperçu, mais c'était simplement pour vous dire que le jeu me rappelle beaucoup, dans sa partie "histoire", la dynamique et le feeling de la dernière trilogie des Tomb Raider (avec le Rise of The Tomb Raider et Shadow of The Tomb Raider), avec des phases de plateforme et d'exploration similaire, et des cutscenes toujours aussi délicieuse à voir. On sent que Crystal Dynamics maitrise son sujet, et au final, je suis plutôt content du résultat à l'écran. Je précise que je suis fan de la dernière trilogie Tomb Raider, et pour les allergiques, dites vous que je voulais dire par la que le déroulement du jeu rappelle par mal un UnchartedAprès, tout n'est pas non plus sans défauts, rien de là. A commencer par la 4K (pour être passé du 1080p à la 4K régulièrement) : si elle est globalement réussie, Il arrive d'avoir des artefacts au niveau du détourage des cheveux. Cela ressemble à des "glitch" d'upscale, mais je n'ai que peu d'expérience sur ce genre de défaut visuel. De même, le mixage audio est parfois à la rue, avec des voix parfois trop basses pour être audible. Cela reste "rare", mais c'est arrivé suffisamment de fois pour que je le souligne (un patch de mise à jour devrait être disponible). Sinon, la VF est de qualité, avec un doublage appréciable et de bons jeu d'acteur, mais parfois, les voix ne sont pas calées au bon moment - là encore, une mise à jour ultérieure pourra arranger tout cela. J'ai également quelques craintes sur la durée de vie du monde "histoire", j'ai l'impression d'avancer assez vite dedans...Bref, tout cela pour dire qu'il ne faut pas rester sur ses aprioris et ses première impressions, et je vous invite à lire les tests (je sais que Shanks en prépare un), les avis de joueurs et les videos de gameplay / les live de joueurs sur. J'insiste vraiment de ce côté, car, et c'est assez rare pour le signaler, la version finale du jeu est assez différente de tout ce qui a été présenté.De mon côté, c'est une excellente surprise, mais je continue mon aventure pour justement écrire mon test sur ce jeu.Voilà... Si vous avez des questions, n'hésitez pas, pour une fois que je ne suis pas sous NDADernier point (désolé pour les idées qui fusent dans tous les sens, je vous ferais peut être une preview plus structurée) : Les visages des héros ne me dérangent pas du tout, je m'y suis adapté naturellement, et en aucun cas je me dis en jouant "Mais il est bizarre le visage de Thor ou de Black Widow". Tout est cohérent, un gros GG aux développeurs !