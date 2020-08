Réticent, déjà parce que je suis pas un grand fan de Tom Holland mais aussi parce que le film ne m'emballé pas du tout, j'ai donc enfin regarder Spider Man Homecoming de 2017, et...



Risque de spoil si vous avez pas vu le film



Bah j'ai trouvé ça moyen, vraiment. Pas "naze" non plus, j'ai regardé le film sans réel déplaisir, mais vraiment, rien ne m'a marqué. Les personnages sont plats, inintéressant pour la plupart, son pote un peu gros là au secours, la nana qu'il kiffe là ne sert à rien. Et même Tom Holland en tant que Spider Man je le trouve pas très convaincant. Déjà, j'aime pas le costume, on dirait un machin tout droit sortit de chez Fisher Price, ya quelques pointes d'humour mais sans plus, et le film je trouve ne raconte pas grand chose d'intéressant.



C'est un Spider Man qui doute encore de son expérience, de lui, et des actes qu'il fait tout au long du film. J'ai bien aimé le côté mentor de Tony Stark par contre, le réprimandant dès qu'il fait une connerie. J'ai aimé quelques scènes aussi, notamment celle du bateau, bien fichu mais un peu pompé sur la scène du train de Spider Man 2 peut être un hommage. Visuellement, c'est quand même bien fichu faut le reconnaître, mais les scènes d'actions mont paru moins intense, moins impressionnante que par le passé. J'ai aussi plutôt apprécié le méchant même si on est loin d'un Octopus quand même, mais ça va il est plutôt convainquant.



Mais ça s'arrête là, le film ne m'a pas marqué, à aucun moment j'ai ressenti de l'empathie pour les personnages, on passe pas un mauvais moment non plus, mais on est loin, très loin selon moi des films de Raimi, même le premier Amazing était mieux pour moi, alors qu'il avait déjà des défauts. Et Tom Holland, j'ai vraiment du mal, je le trouve un peu tête à claque, je sais pas j'y arrives pas trop avec cet acteur...



Je retiens de ce film quelques scènes, un méchant pas trop pourri et Tony Stark, le reste c'est bof bof, je verrai bien ce que donne Far From Home mais ça m'engage pas trop perso...



Vous en avez pensé quoi vous ?

Si je devais lui donné une note, ça serait 12 ou 13...