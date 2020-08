Jeux Video

- Refonte graphique sous Unreal Engine 4- Remake amateur en cours depuis des années- Uniquement la campagne soloLes mecs espéraient le proposer gratos sur PC mais les ayants-droits de 007 (dont MGM) viennent de fusiller la tentative, ce qui est con puisqu'il existe un mod Source Engine du multi de ce même Goldeneye et personne a jamais rien dit.Les mecs signalent qu'ils vont du coup relancer un projet du même style, sans la licence forcément mais donc un FPS de type old school (à missions) et pourront peut être du coup le sortir sur Steam et consoles.