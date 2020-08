[...] d'après certaines rumeurs que j'ai entendues, je dirai simplement que je soupçonne que ce sujet va vieillir «de façon intéressante» lorsque quelques détails supplémentaires seront révélés sur les deux plateformes.

Je veux dire cela à quelques autres égards, mais pour donner une idée plus large, je dirai que la Xbox Series X est beaucoup plus puissante que la PlayStation 5 en termes de puissance brute . Les jeux multiplateformes fonctionneront mieux là-bas, c'est quelque chose à quoi les gens devront se préparer. De plus, Microsoft est prêt à baisser le prix de Sony. Ils peuvent faire un sacrifice et récupérer les avantages plus facilement grâce au Xbox Game Pass que les ventes de consoles Sony ne peuvent le faire.



La PlayStation 5 est plus facile à développer en général et Sony a derrière elle des studios très talentueux qui tireront le meilleur parti de la PS5, sur laquelle je n'ai aucun doute non plus, mais ce sujet porte sur la façon dont Microsoft va rivaliser, c'est donc dans quoi je m'engage. centrage. Mais quand il s'agit de multi - plateformes de jeux, ils finissent par effectuer beaucoup mieux sur la Xbox série X . La Xbox Series X aura l'avantage technologique sur la PS5, et ce sera plus que marginal.



L'essentiel de ce que j'ai entendu est que la PlayStation 5 est très bonne pour exécuter des jeux qui lui sont exclusifs , mais dans la pratique, les spécifications deviennent un peu bizarres pour les jeux multiplateformes. Si c'est multiplateforme, l'utilisation des SSD de la PS5 aide un peu, mais pas le plus, et j'ai entendu des amis dévoués parler un peu de la lutte qu'ils ont avec la PlayStation 5 pour obtenir des jeux 1080p fonctionnant à 60 FPS , alors que la Xbox Series X n'a ​​pas le même problème et peut même dépasser ces performances dans la plupart des cas .



Bien sûr, c'est une petite sélection de personnes à qui j'ai parlé, il y en a d'autres, mais j'ai entendu quelque chose qui va rendre cette génération un peu intéressante: l'accent mis sur la PS5 et la Xbox Series X dans d'autres domaines va rendre les jeux multiplateformes "intéressants" cette génération, au point qu'on en verra peut-être moins et beaucoup plus de jeux exclusifs sur une plateforme et une autre (en plus du PC), car c'est en fait un peu difficile à faire un jeu optimal pour les deux plates-formes en raison du fait qu'elles sont différentes dans leurs conceptions respectives.



D'après ce que j'ai entendu de façon anecdotique de la part d'autres amis dévoués, la Xbox Series X a un avantage pour exécuter un jeu multiplateforme sur la plupart des fronts. "







