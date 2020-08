Après avoir fait tirer le jeu pour finir toute les quêtes annexesQue dire sur ce jeu:L’ambiance de l’univers où on se promenne juste pour contempler et découvrir, les voix japonaise c’est validéLe système de combat est assez spécial avec 4 modes de combat dont chacun a un avantages selon l’ennemi mais on s’y fait.L’histoire de certains persos annexes est assez intéressante, jdis pas plus pour éviter de spoil.Un bon jeu.Très bon jeu? Je sais pas l’histoire m’a pas tant touché la où l’univers je kiffé d’avance bref.Un bon jeu quand même que je vous recommande avant d’attaquer la Playstation 5Merci à Sucker Punch pour ce jeu, mais prenez un meilleur scénariste la prochaine fois svp.