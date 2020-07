Avec la communication actuelle de la Xbox Series X, serait-il pas préférable à Microsoft de la vendre à 400euro? qui sera sans aucun doute moins cher que la PS5, car plus je vois ce qu'il font et plus je me dis ça va être compliqué de vendre des consoles...



Je comprend strictement pas Microsoft depuis Mai dernier avec le inside, c'est catastrophe sur catastrophe en terme de com, alors que la présentation de l'année dernière de la Series X était quand même assez dingue, je suis vraiment dégouter :