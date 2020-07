J'suis un gros fanboy du Japon, et je ne m'en cache pas. Alors imaginez moi lançant Ghost of Tsushima pour la première fois, sur ma PS4 Pro avec un écran 4K (même pas HDR). Ca m'a foutu une gifle... Surtout après que l'on m'ait rabâché que techniquement c'était pas fou avec des effets d'eau au fraise et du checkboarding pour arriver en 4K mais...HEY ?Les gars, vous avez vu tourner le jeu de vos yeux ? Vous y avez joué ? J'ai jamais joué à un jeu de "Samurai" aussi organique et vivant ! C'est complètement fou... Moi, ce qui me met le plus sur le cul, c'est la gestion du vent, des particules et des ombres !Bordel... On augmenterait encore quelques textures au sols, on mettrait toutes les lumières du jeu en dynamique, on le ferait tourner en 4K et si vous me disiez "voici un jeu exclusif PS5 et optimisé pour la console", j'vous répondrais sans hésiter : WOW !Je suis extrêmement impressionné par la PS4 - peut être même plus que par les démos PS5. On parle d'une machine de 2013 (ok, 2017 pour la PS4 pro) qui donne des graphismes du genre. Vous avez vu le niveau de détail du héro du jeu ? C'est complètement insane !Alors oui, j'ai joué à RDR2, oui, il est techniquement et graphiquement un (petit ?) cran au dessus (et pour moi avec surtout des rendus graphiques différents en fait), mais si vous kiffez le Japon et que les jeux de Cowboy, c'est pas votre botte, Ghost of Tsushima saura vous charmer... En tous cas, j'en suis totalement amoureux en seulement 3 heures de jeu (et j'glande rien en plus j'passe mon temps sur le mode photo lol). Voici quelques photos maisons prises sur le jeuEnfin voilà... j'finis avec une petite séquence de gameplay, mais surtout des images du jeu !