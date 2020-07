Mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue au merveilleux spectacle que vous propose BALAN COMPANY ! Merci pour votre patience pendant que nous préparons le grand lever de rideau !



Une nouvelle marque aux projets encore mystérieux vient d'être dévoilée par l'éditeur Square Enix.Peu de détails accompagnent encore l'annonce de l'ouverture de cette nouvelle "marque" baptisée, elle réunit des développeurs professionnels du genre, externes ou internes à l'éditeur, ainsi que des spécialistes de la vidéo et de la musique."Company" fait ici référence aux membres d’une troupe ou d’une comédie musicale. Des professionnels issus de divers domaines et œuvrant chez Balan. Un site officiel est d'ores et déjà ouvert, accompagné de ce simple message :Des compléments d'information restent désormais attendus quant aux projets en préparation chez cette nouvelle marque. Des détails concernant leur premier titre devraient d'ailleurs être partagés sous peu.