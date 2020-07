Dans les années 1990, les filiales Sony Global Manufacturing & Operations Corporation et Sony Interactive Entertainment ont collaboré à la création d’une usine avec des technologies de pointe et des robots articulés fournis par Mitsubishi Electric Corporation. Située dans la périphérie de Kisarazu, une ville de la préfecture de Chiba au Japon, juste en face de la baie de Tokyo, celle-ci est dédiée à la production de consoles PlayStation. Teiyu Goto, le concepteur de la console originale, s’est concentré sur l’élaboration d’un système de jeu qui se prête facilement à la production de masse. Goto-san a alors poussé les ingénieurs du site de Kisarazu à améliorer la productivité. Lorsqu’une console approche de la fin de sa “vie commercialisable”, le modèle sera inévitablement victime de la baisse des ventes et de la concurrence par les prix. Les chaînes de production sont alors capables de maintenir leur rentabilité grâce à des améliorations constantes.



L’accent mis sur la productivité est un héritage que Sony conserve depuis des années afin d’être le plus rentable possible. L’un des couronnements de l’usine est l’utilisation de robots pour fixer des fils, du ruban adhésif et d’autres pièces flexibles aux consoles. Vingt-six des 32 robots de l’usine de Kisarazu sont dédiés à cette tâche, manipulant habilement des matériaux que la plupart des robots trouveraient trop difficiles. Ils sont tellement perfectionnés qu’ils peuvent travailler en binôme. D’ailleurs, il n’y a désormais que quatre employés. Deux pour alimenter les cartes-mères nues de la ligne, et deux pour emballer les consoles finies.



Pour la PS4, une ligne de 31,4 mètres, achevée en 2018, a la capacité de produire une machine toutes les 30 secondes. Hiroyuki Kusakabe, architecte général chez SGMO, est fier de ce lieu : “Il n’y a probablement aucun autre site qui puisse manipuler les robots de cette manière. Chaque processus – jusqu’à l’emballage final – est automatisé. Le mélange de travail robotique et humain est minutieusement optimisé, avec une priorité sur le retour sur investissement. J’ai créé des lignes de production rentables“. L’usine devrait se pencher sur la PS5 dès que les premiers modèles seront totalement produits et prêts à être commercialisés dans le monde entier d’ici la fin de l’année.