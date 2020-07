!!!Finalement, Ellie n'aura pas obtenu vengeance... Pourquoi selon vous elle a épargné Abby ? Alors qu'elle était vraiment déterminer à la tuer ? Au final, on se dit : Tout ça pour ça ? Et je suis déçu aussi qu'on est pas revu Dina après, qui a déménagé. La fin est frustrante je trouve, je la trouve pas mauvaise mais pas "bonne" non plus dans le sens où elle laisse encore sur le carreau... Au final, c'est comme dans le premier, tout ces sacrifices et ces gens mort pour rien... Après, tuer Abby n'aurait pas ramener Joël à la vie, c'est sûr.Pareil, je suis déçu que Joël meurt aussi tôt dans le jeu, je trouve que c'est un peu une connerie de la part de ND de l'avoir fait mourir aussi tôt après nous avoir fait poireauter 7 ans... Heureusement que ya les flashback parce que putain il nous manque le Jojo. Je suis aussi déçu qu'on a pas vu la relation qu'il avait avec Ellie évolué, même si on a des bribes de truc. Ce qui est triste aussi, c'est qu'elle a même pas pus lui pardonnédommage que ND l'ai fait mourir aussi tôt dans le jeu, je trouve que c'est un peu une connerie de leur part.Pareil, Tommy a la fin on sait pas ce qu'il devient, d'ailleurs ya que moi qui ait cru qu'il s'était fait buter par Abby dans le théâtre, on voit Abby lui tiré desssus, et il est allongé au sol avec une marre de sang, j'ai vraiment cru qu'il était mort.J'ai adoré aussi que en fait, le sniper qui nous emmerdait c'était lui, d'ailleurs il tue Manny x) dommage, je l'aimais bien tout comme Owen et Jesse.