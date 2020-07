Contrairement à ce que je pensais (via le jeu offert en bundle avec un CPU Ryzen),arrivera finalementà savoirau prix de(prix indiqué par Steam).Voici un aperçu de la version PC :Selon steam, voici les configurations requises :Système d'exploitation : Windows 10 64-bitsProcesseur : Intel Core i5-2500K3.3GHz / AMD FX 63003.5GHzMémoire vive : 8 GB de mémoireGraphiques : Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD Radeon R9 290 (4GB)DirectX : Version 12Espace disque : 100 GB d'espace disque disponibleSystème d'exploitation : Windows 10 64-bitsProcesseur : Intel Core i7-4770K3.5GHz / Ryzen 5 1500X3.5GHzMémoire vive : 16 GB de mémoireGraphiques : Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8GB)DirectX : Version 12Espace disque : 100 GB d'espace disque disponible

posted the 07/03/2020 at 03:14 PM by arquion