Je suis le premier surpris : Ca fonctionne plutôt bien ! Alors il reste un léger ping, forcément (je pense qu'on tourne de visu autour des 50/60 ms, même à la vitesse de la lumière, qui pour info parcourt 300km en 1 ms, il reste 2500km entre mon île et Miami par exemple, et physiquement on ne pourra JAMAIS aller plus vite que 16ms pour faire une info faire un aller retour jusqu'aux USA, en pratique on est d'ailleurs à 36ms dans des condtions idéales sur Speedtest ), mais avec une manette Bluetooth entre la main, c'est vraiment impressionnant !NDLR : mon téléphone galère à enregistrer une vidéo tout en faisant tourner une vidéo sur le téléphone, l'enregistrement n'est pas représentatif du xCloud lui même, ni du son =) ! Je referais peut être une vidéo filmé "en dehors" du téléphone, c'était pas l'idée du siècle de faire du screen recording...Ne faites pas vraiment attention au son, en galère pendant que le téléphone capture, mais globalement je suis carrément épaté par le résultat, alors même que je pensais que ça ne fonctionnerait pas du tout sur l'îleChose marrante, l'expérience de jeu s'améliore au fil du temps, en 1/2 heure j'ai eu la sensation d'une nette réduction du délai de latence... Je me demande s'il n'y a pas des système de prédiction des actions des joueurs ?Merci à Microsoft de laisser la possibilité aux joueurs de tester le xCloud y compris dans des situations "extrême" : Le cloud Gaming depuis la Martinique est et restera compliqué malgré tout, mais cela me donne une confiance aveugle en cette technologie dans des grandes villes comme Paris, Tokyo et New York !En tous cas, en Martinique, ça peut servir pour jouer en appoint, par exemple sur son lieu de travail, pour continuer une partie comme je viens de le faire en me perdant dans mes jeux =o)) !