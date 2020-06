Le réalisateur du film Scot Pilgrim Edward Wright a révélé au site EW que le comics de Byran Lee O'Malley deja adapté en film et en jeu video par Ubisoft en 2010 pourrait bien revenir sous la forme d'un anime" Il n'y a rien d'officiel encore, mais on a des plans pour revisiter le titre en dans un registre animé. Nous avons discuté avec Bryan et Jared un moment et a l'heure où je vous parle nous en discutons toujours. »O'Malley a également avoué qu'il aimerait faire une suite au comic: " Au début de la pandémie, j'ai esquissé Scott avec une énorme barbe. Je pense que ça serait une idée amusante."