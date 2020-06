Je regardais la keynote developper d'Apple, et Apple a annoncé qu'ils allaient passer à leurs propres processeurs sur les MAC dès la fin de l'année, et qu'ils devraient être très efficace en jeu !Ils ont fait tourner une version émulée du x86 de Shadow of the Tomb Raider sur la puce qui équipe l'iPad Pro (ça reste la base de ces nouveaux proco) et je dois dire que même en 30 fps comme ça j'suis sur le cul ^^ !En tous cas, vraiment hate de voir ce que va faire Apple, j'en avais marre des Core i3/5/7/9 sur PC! J'vais aussi un peu regarder les solutions d'AMD sur laptopsRésumé de la conférence par mon Youtuber préféré, exclusivement en anglais :