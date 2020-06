"Ghostwire: Tokyo is coming to consoles exclusively for the PlayStation 5"



https://bethesda.net/en/article/7LGdxrJCu4SRKIe17XvSfT/ghostwire-tokyo-gameplay-reveal-and-next-gen-details?fbclid=IwAR1lS8Jo5GX6q3bnb3RcTgkxxkuc1pjb1Yb7kx5C8npSrYw-_-R_QgZZdNk





Et pour Deathloop, elle serait tempo :



"DEATHLOOP will launch on console exclusively for PlayStation 5 this holiday season and will run at 4K/60FPS at launch. DEATHLOOP will also be launching on PC at the same time."



https://bethesda.net/en/article/7u3fdVVW7wfC5fhNyoeU2n/deathloop-gameplay-reveal-and-next-gen-details?fbclid=IwAR0nCYLUEqnHRNC-mnYWtDeFdpr1EHWPXUD-1w_zypIu7ITCIUy6AQLxxfQ

Communiqué Bethesda - https://bethesda.net/en/article/7LGdxrJCu4SRKIe17XvSfT/ghostwire-tokyo-gameplay-reveal-and-next-gen-details?fbclid=IwAR3Uj07yji6sAs5ybI0fYi3A1gv8aUuI_QHszQUNPLS7bXDZOYfmwmQOqdE