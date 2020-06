Project Athia était à la fois l'un des jeux les plus mystérieux et les plus alléchants de la présentation dédiée à la PS5. Développé par Luminous Productions, il semble avoir pour projet de reprendre les meilleures idées de la direction artistique et du gameplay de Final Fantasy XV pour les emmener vers une approche adaptée à l'univers.Le monde du titre est pour le moment très secret, seulement décrit comme « rempli d’action et parfois tordu, orageux et menaçant », alors qu'il sera le théâtre d'une « aventure surnaturelle passionnante ». Il en va de même de l'héroïne anonyme, qui ne semble pas appartenir au décor qui l'entoure. Pour le concret, il faudra repasser.Nous savons en revanche à qui nous devrons le récit de Project Athia. Gary Whitta est intervenu lui-même sur les réseaux sociaux pour signifier qu'il était à la tête d'une équipe de scénaristes majeurs issus du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et de la littérature de fantaisie pour mener la création d'un univers cohérent.