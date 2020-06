Les revêtements de la PS5 (surface interne des tranches blanches), de la DualSense (grip), mais également des accessoires de la console (bandeau intérieur du Pulse 3D Wireless Headset et certaines parties de la caméra HD), arborent les célèbres Triangle, Rond, Croix et Carré de la marque PlayStation de Sony. Un petit détail qui devrait faire plaisir aux fans.

posted the 06/13/2020 at 05:45 PM by altendorf