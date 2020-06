Il faut dire les choses comme elles sont la sony à mis la barre assez haut pour ne pas dire très haut que ce soit en matière de design de présentation ils savent y faire les bougres . je montre un peu , ensuite un peu plus pour te faire salivé et boom dans ta face.Alors le problème qui se pose chez microsoft c'est n'avons nous pas dévoiler notre chère Xsx un peu trop tôt certes la console est sobre et simple elle m'avait beaucoup plus mais pour pouvoir powerer mes dreamil me faut fantasmer avant mais ou sont les halo les gears of war les fables et compagnie avoir racheté tant de studio pour pas grand chose en faite me laisse perplexe quand on dégaine en premier c'est pour faire mal sur ce coup sony c'est montré plus intelligent pendant une heure nous montrons des jeux du gameplay vendre du rêve pour à la fin comme pour nous dire voila la console de vos rêves la Ps5 dévoile c'est courbes pour stimuler notre subconscient qui n'a cesser de pensé à elle sans le savoir pendant une heure de show.Bref microsoft doit mettre le paquet pour juillet la fini les jeux indépendant il faut avoir du lourd du bon gros AAA des familles et ils le savent mais avec microsoft j'ai toujours un peu peur et pourtant un Master chief vénère ferait tellement de mal ou juste un petit logo fable IV rendrait les choses tellement simple.