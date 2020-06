Ce soir, c'est le grand soir pour la PlayStation - attendez-vous à ce que Sony ne se retienne pas. Ils connaissent leurs points forts : un ensemble d'équipes gagnantes en first party et un soutien solide de plusieurs studios japonais. Attendez-vous à des nouveautés, à des trucs anciens mais plus brillants, et à des trucs qui seront encore là dans des années.