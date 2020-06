Jeux Vidéos

Devil May Cry

Bon et bien voili voilà voilou j'ai finisil y a quelques jours de cela et j'ai adoré ce jeu.Cependant j'ai quelques critiques à pourvoir concernant le soft deet deDéjà commençons par le mode enquête qui bien qu'étant une bonne idée en devient assez répétitif et honnêtement manque cruellement d'interaction. J'entends en cela que le personnage qu'on incarne est assez passif et ne fais que récolter ce qu'on lui dis. J'aurais aimé plus sentir le côté enquêteur qui suis des pistes et son instinct pour résoudre l'enquête.Bref pas mal de chose à améliorer pour cette partis.Le système de loot temporaire ? J'ai trouvé bizarre que les objets de soin ou aidant à la synchronisation avec sa légion soit temporaire quand récolté durant une mission, je préfère plus le côté je trouve un objet je le garde ad vitam æternam.Le mode fusion, bon après des heures de jeux on pourrait croire qu'on serait récompensé lors de sa partie New Game+ avec le mode fusion ? Que nenni la barre permettant de profiter de cette glorieuse jouissance de pouvoir met un temps gargantuesque à ce recharger avant utilisation. Pire même, l'utilisation est somme toute brève aussi brève qu'un jeune puceau expérimentant sa première expérience du fruit défendu.Enfin les zones de mission qui pourrait être bien plus vaste et semi ouvert permettant plusieurs choix de cheminement jusqu'à l'affrontement final avec le boss de fin de niveau.Je pinaillerais aussi sur le semi système RPG qui est pas très intuitif selon moi.Voilà pour mon avis ma note final serait de 7,5/10.Enfin pour une suite au jeu qu'est-ce que je verrais ?Déjà un retour sur de la terre ferme soit aux états unis (côte ouest), soit au japon sachant que l’île continent artificiel est situé en plein pacifique nous avons le choix entre ses deux pays.Ici j'imagine de grande et large zone en monde semi ouvert dans ses zones on pourrait rencontrer des survivant voir des pseudo organisations collective qui rentrerait en conflit avec ce que le joueur et l'organisation de l'île propose.Les zones semi ouvert serait assez vaste, assez pour que la moto soit un outil de locomotion utile pour le joueur puisse aller et venir aisément dans ces vastes zones, j'imagine la moto avoir une légère customisation pouvant supporter le combat mais surtout différent type de terrain modulable comme la matraque x, genre la moto pourrait transitionnel d'un mode tout terrain à urbaine à course.La moto serait plus rapide que la légion bête pour les déplacement long ça serait idéal pour le joueur.Parlons du joueur ici j'imagine une nouvelle pair de jumeau étant née le jour du combat final contre le Boss de fin d'Astral Chain donc le second jeu pourrait ce passer 20 ou 25 ans après la fin du premier opus, ce faisant tout les personnages du premier opus serait vieux y compris notre pair original de protagoniste Akira Howard et son/sa /jumeau jumelle.Concernant les légions ici j'imagine les mêmes que le premier jeu en plus de deux nouveaux, les nouvelles légions serait compris d'une légion ayant une sorte de bouclier/chakram/yoyo idéal pour la défense qui serait plus efficace que la légion hache. Enfin si la légion Flèche et disons focalisé sur des tirs à distance léger pourquoi ne pas avoir une légion focaliser sur des tirs à distance lourd donc avoir une légion pistolet serait pas mal.En parlant de pistolet donc d'arme parlons de la matraque x que j'ai mentionné plus haut, il faudrait que cette matraque puisse avoir un mode supplémentaire, si le mode matraque est donc l’équivalent léger du mode glaive alors il faudrait l'équivalent lourd du mode flingue pourquoi pas avoir un mode fusil/shotgun en tout cas disposer d'une arme à feu lourde.J'imagine donc juste l'inclusion de deux nouvelles légions et d'un mode d'arme supplémentaire pour la matraque x. Le retour du mode fusion serait présent mais serait customisable en s'inspirant de ce qui ce fait surje trouve que Capcom était pas mal sur ce point de vue là. Donc comme vous pouvez le voir il serait possible d'étendre ce mode. Bien sûr idéal uniquement en mode New Game+Pour le mode enquête il faudrait plus d'interaction avec l’environnement que l'IRIS servent plus avec possibilité d'analyser empreinte et échantillon de peau / de salive / de sang, que les légions servent bien plus aussi avec leurs capacités uniques. Il faudrait améliorer l'IA des pnjs également qu'ils interagissent plus avec leur environnement car voir par exemple un flic tourner en rond c'est disons limite. Ah aussi qu'ils aient plus de dialogue aléatoire quand on vois leur bulle texte.Voilà pour mes idées pour la suite de ce jeu en espérant que mon avis sur le jeu et mes idées sur une possible suite vous plaisent ?