The Last of us accusé de plagiat dans son dernier trailer - zone grise de l'ayant droit



Si vous avez regardé le dernier trailer du jeu, vous avez entendu Ellie interprêter une nouvelle chanson à la guitare.



Il s'agit de la chanson True Faith du groupe New Order.











Problème, ND semble avoir copié non pas la chanson originale (pour laquelle ils ont sûrement signé un deal avec New Order) mais un cover (ou une reprise en français) de l'artiste Kotte Lestner, sortie dans l'un de ses albums, en 2011.



Comble de l'ironie, l'album s'appelle Stolen ou "volé" en français.







Là où ça devient compliqué, c'est que cette reprise de la chanteuse comportait des segments originaux (mélodies et paroles), qu'elle avait elle-composé, et qui se retrouvent copié-collés à l'identique dans le trailer .



Kotte Lestner n'a pas été sollicité pour cette reprise (puisqu'elle n'a pas les droits de la chanson originale) et elle a donc invectivé directement Naughty Dog sur Twitter.



Elle a depuis supprimé son Tweet.



Aux états-unis, dans le droit américain, il faut avoir l'autorisation du compositeur originel pour avoir le droit de sortir commercialement parlant uncover. . Il y a alors un deal entre le créateur et l'artiste qui fait la reprise concernant la répartition des royalties.



Si il n'y a pas eu d'accord au préalable, 100% des droits vont au créateur de la version d'origine de la chanson (ex : puff daddy avec sa reprise non-autorisé d'une chanson de The Police)



Ici, nous sommes dans une véritable zone grise. Comment déterminer clairement la question du droit dans ce cas? La justice américaine semble manquer de jurisprudence dans ce cas précis.



Naught Dog semble aimer taper dans la musique des indépendants, peu médiatisés voir pas du tout.



Lors du trailer d'annonce du jeu il y a quelques années, ils avaient par exemple repris "Throught the valley" du magnifique artiste amércain Shawn James.











Ce dernier depuis a explosé en notoriété, mais un deal avait été signé au préalable. D'ailleurs pour fêter le lancement de The Last of us, il s'apprete à sortir une nouvelle version de la chanson, diffusé ce soir à 18h.







Idem question notoriété pour Low Roar avec Kojima et Death Stranding. Le compositeur japonais avait lui même financé une nouvel album de l'artisite, qui figure dans le jeu (voir les crédits du jeu).



Et vous qu'en pensez vous de cette accusation de plagiat?