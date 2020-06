Donc logiquement Xcloud sur ces TV (a confirmer). Et via Samsung Acces:Avec Samsung Access, vous avez le choix entre un service de streaming ou de jeu (jusqu'à une valeur de 120 $), inclus sans frais supplémentaires. Choisissez parmi Showtime, Sling TV, Xbox Game Pass Ultimate, YouTube Music Premium, YouTube Premium ou YouTube TV.²Les modèles éligibles incluent tous les modèles Lifestyle, Q80, Q90, Q800, Q900, Q950 et tous les modèles 75 pouces et plus.Samsung Access est un nouvel abonnement qui regroupe certains nouveaux téléviseurs Samsung avec Samsung Premium Care et du contenu premium, le tout pour un seul paiement mensuelbon en fait. Samsung Acces permet de louer une TV (genre 36 mois, ou 12), et dans cet abo tu peux avoir Xbox gamepass.Pas possible en achetant cash une TV en fait si je comprend bien. Ils le font déjà avec les smartphones.Tu payes ton abo durant 36 mois par ex et après elle t'appartient.