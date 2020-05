N'est-ce pas la classe international que de voir son profil Tinder être passé en revue par la crème de la crème de la scène ASMR américaine ?Bref, c'était plutôt marrant, et en fait j'ai découvert dernièrement ses lives (ndlr : elle joue énormément à Animal Crossing & Mario Kartsur de l'ASMR, un phénomène que je connaissais, mais jusque là, j'en avais jamais écouté...D'ailleurs si quelqu'un connait la marque de ses 2 micros, ils ont un degré de captation du son qui est totalement dingue ! Je me demande combien ils valent...Son profil Twitch pour les interessés : https://twitch.tv/amouranth

posted the 05/29/2020 at 10:47 PM by suzukube