Dans une longue interview accordée à Shuhei Nishida en mars dernier (mais publié seulement aujourd'hui), Hideo Kojima est revenu sur sa carrière, la création de son studio indépendant et surtout Death Stranding. Si Kojima Productions et Sony n'ont toujours pas révélé les chiffres de ventes, le papa de Metal Gear Solid refuse que l'on puisse penser que c'est un échec car c'est a priori le contraire :Il a également confirmé qu'il travaillait sur son nouveau jeu, tout en mettant fin aux rumeurs qui disaient qu'il allait récupérer les droits de MGS voire même P.T. A noter qu'il parle d'un projet annulé (?) :

Je ne peux pas en parler en détail parce que c'est encore au stade de la planification, mais nous déplaçons beaucoup de choses sous la surface si je puis dire. Je suis juste un peu énervé qu'un grand projet ait été abandonné récemment (rires). C'est un phénomène courant dans cette industrie (...) MGS et P.T ? Oh, c'est un canular complet. Ou alors, je n'en ai pas entendu parler (rires).

Je pense que nous pouvons appeler cela un succès, y compris le recouvrement des coûts de développement, parce que nous avons dépassé la ligne de "si nous pouvons faire un profit jusqu'ici, c'est déjà bien", ce qui est une bonne chose pour le studio. Nous allons bientôt sortir une version PC, et nous avons obtenu suffisamment de bénéfices pour être prêts pour la prochaine production, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Who likes this ?

posted the 05/29/2020 at 12:52 PM by altendorf