Hello tout le monde,Je pensas avoir fait le tour de mes videos Uncharted après avoir partagé ici la 1ere trilogie avec la "collection" sur Ps4.Oui mais voilà :Il ne m'en fallait pas plus pour avoir une excuse bidon pour retourner un temps dans cette dernière (et ultime?) aventure de Nathan Drake, toujours Ps4 Pro.Voici donc un Let's play sans commentaire (oui, je préfère) des 2 premiers chapitres introductifs du jeu.Souvent considéré comme le plus beau jeu de la génération, Uncharted 4 a plutôt bien vieilli sur la forme, moins sur le fond.En effet, si cet épisode bénéficie d'une réalisation souvent à couper le souffle, ses mécaniques, en stagnation totale depuis l'épisode 2, commencent franchement à sentir le renfermé.A noter dans les rares nouveautés, qu’après s'être pompé allègrement sa formule jusqu'au dernier pixel, Naughty pique le principe du grappin à son clone(ennemi Tomb Raider. L'arroseur arrosé.Reste une aventure hyper rodée mais plaisante, qui bénéficie de toute l'expérience narrative acquise par le studio sur une décennie. Bon visionnage.