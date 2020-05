Autre Sujet



(Gundam fan: L'universal Century c'est tout ce qui y a de bien)

(aussi Gundam fan: Les univers alternatif c'est fait que pour les fdp)



(Terminator un exemple typique de Franchise avec une fanbase détruite)

(même le sacro-saint Nintendo avec Metroid à quelques part créer une fanbase divisé)

Il y a quelques jours de cela je faisais un débat sur ce que devait être selon vous la Franchiseet j'ai eu des réponses constructive toute pertinente.Cependant cette conversation a mis en lumière un état de fait qui je pense doit être pris en compte et pas que pour Assassin's Creed mais également pour tout les Franchises à licence.Cet état de fait étant que plus une licence grandira et plus sa fanbase sera fracturé alors bien sûr il existe des exceptions comme par exemple le seigneur de anneaux dont même la trilogie de filmn'a pas entaché cette licence qui reste assez homogène dans sa fanbase. Mais ces exceptions restes rare.En prenant n'importe quel franchise que cela soitou alorsvous aurez dans la fanbase de ces franchises des dissension entre les fans car X sera fan de tel ou tel période ou Y dira que le début était bien il y avait moins de "Bullshit" etc etc....Et je le constate fréquemment surque cela soit surouvoir mêmeil y aura les puristes ou élitiste de la première heure qui diront que ceci ou cela était mieux que ce qui ce fait maintenant (a tord ou à raison).Il reste néanmoins une réalité qui est que peut importe que votre franchise soit de qualité ou nom vous provoquerez indubitablement une fracture de sa fanbase.Je pense qu'au lieu de toujours râlé ou être à la critique dithyrambique car vous êtes aigris ou par ce que vous êtes en colère de la tournure qu'à pris la franchise il faudrait je pense abordé plus une critique constructive et argumenté en stipulant vos grief et essayer de les transmettre à qui de droit.Car cet état de fait de fracture de fanbase lié à l'agrandissement d'une franchise joue sur un autre état de fait celui-ci étant très dommageable la toxicité des fans d'une franchise.Combien de fois ai-je lu "c'est de la merde" "de toute façon c'était mieux avant" "tu as droit d'aimer un tas d'ordure" et d'autre message virulent qui ne font pas déjà un avancé le schmilblick mais deux renforce plus l'état de haine que véhicule les réseaux sociaux et internet en général.Car au final et c'est là ma conclusion de ce billet d'humeur en étant toujours dans un état de négativité et d'aigris attitude vous renforcez l'idée qu'internet aujourd'hui est utilisé plus pour véhiculé de la malveillance que de la bienveillance.Restons critique sur ce qui ce passe dans le monde mais mettons notre force à faire de la critique constructive et acceptons aussi qu'une autre personne puisse avoir un avis différent du sien.