L'insider, AestheticGamer affirme que Resident Evil VILLage sera l'épisode le plus sombre et le plus macabre de la série mais aussi le plus déroutant.Au programme, sortilège, sorcière, illusion, sacrifice, loup, zombie en armure et neige vous attendent dans un village et un château quelque part en Europe de l'Est.AestheticGamer est convaincu que Resident Evil 8 divisera encore plus les fans que Resident Evil 7. Si les hallucinations et l'occultisme sont confirmés, certains puristes risquent effectivement de froncer les sourcils.Toujours d'après lui, certains ennemis que nous serons amenés à affronter feront partie des créatures les plus inquiétantes et abominables de la série, et que le jeu ne se contentera pas que d'un antagoniste principal, l'un d'entre eux pourrait s'appeler Alan mais l'autre sera carrément une sorcière. Par ailleurs, il confirme que Chris Redfield affichera un nouveau design (adieu l'horrible Chris de RE7 donc).Enfin, AestheticGamer espère que le jeu sera montré lors de la conférence PS5 que Sony Interactive Entertainment est supposé organiser au mois de juin.Une sortie avant mars 2021 est toujours prévu d'après lui malgré le COVID-19.