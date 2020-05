MAI-JUIN





Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (29 mai)





51 Worldwide Games (6 juin)

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

2020





BRAVELY DEFAULT II

Editeur d'origine: Square-Enix





Famicom Detective Club

TBA





Bayonetta 3





Metroid Prime 4 (nom provisoire)





The Sequel to "The Legend of Zelda: Breath of the Wild"

Liste des jeux connus (donc déjà annoncés) et publié par Nintendo à venir durant année fiscale 2020-2021 et TBA. Il y aura on l'espère évidement d'autres annonces au courant de l'année (et je ne compte pas ici les DLC, qui concernent actuellement Super Smash Bros Ultimate en juin prochain, Animal Crossing: New Horizons durant l'année et Pokémon Epée/Bouclier cette fin d'année).Ci dessous vous avez le tableau officiel comprenant aussi une partie des jeux d'éditeur tiers.Un remaster-remake de Xenoblade Chronicles sorti à l'origine sur Wii en 2011, comprenant des graphismes et musiques refait ainsi que des amélioration de game-design et un tout nouveau épilogue centré sur Melia. Si vous avez raté la version originale, le portage Nintendo eShop sur Wii U et la version New 3DS, c'est l'occasion ou jamais de faire ce classique !Un autre retour, celui des mini-jeux familiaux de la série casual Clubhouse Games paru sur Nintendo DS, cette édition comprend 51 jeux dont certains viennent carrément de Wii Play et cie.Le remake qui sera publié 2 parties comme le jeu d'origine sur NES (Famicom au Japon), ici développé par le studio Mage. Pas encore d'annonce pour une sortie occidentale. Vous connaissez Ayumi dans les Super Smash Bros ? Bah elle vient de ce jeu.