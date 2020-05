Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■L'ombrage à taux variables (VRS) est une technologie conçue pour améliorer les performances en optimisant l'ombrage. Cette technique permet aux développeurs de gérer la qualité des ombres en fonction des zones de l’image. En fonction de l’image, le VRS va baisser la qualité du rendu sur les bords ou les objets en mouvement et se concentrer sur le centre de l’image.■Dans des conditions normales, il y a un appel d'ombrage pour chaque pixel de l'image. Par conséquent, avec une résolution d'image plus élevée, le système nécessitera plus de puissance. Cependant, comme il y a souvent un grand nombre de pixels identiques sur l'écran, par exemple, un ciel monochrome à l'horizon. Dans ce cas, les ressources du système sont gaspillées bêtement, car chaque pixel est traité séparément. Le VRS permet de regrouper les mêmes pixels dans l'image et de créer instantanément un ombrage pour des groupes entiers.Donc l’intérêt ici avec cette technologie c'est de soulager le travail de la carte graphique (GPU) dans les zones de l’image qui ne nécessitent pas vraiment un grand niveau de détail.■Sans VRS chaque pixel généré par le GPU est le résultat d'un ombrage. Le soucis est que pour les jeux qui tournent en haute résolution, le nombre de pixels est considérablement plus élevé (exemple : le 2160p c'est quatre fois plus de pixels que le 1080p) et c'est ce qui est intéressant avec cette techno, en utilisant les ressources du GPU de manière intelligente les jeux tourneront de manière plus fluide sur des résolutions plus élevées.■Par exemple un jeu qui tourne en résolution 4K native, au lieu d'ombrer chacun des 8 294 440 pixels, les développeurs seront en mesure de mapper par programmation des zones homogènes via VRS et regrouper les pixels si besoin afin de réduire les opérations d'ombrage effectuées.■Pour regrouper les pixels, le VRS utilise la couleur et la luminosité des pixels, ainsi que leur vitesse, qui est calculée à l'aide de vecteurs de mouvement.■Le VRS est pris en charge par l'API Vulkan et DirectX 12, il est déjà disponible sur PC et supporté par les GPU Nvidia Turing et le sera aussi avec les prochains GPU RDNA 2 d'AMD sur PC mais aussi sur les prochaines consoles (déjà confirmé pour la Xbox Series X, on ne sait pas encore pour la PS5).■Par exemple dans Wolfenstein Youngblood pas de grande différence au niveau de la qualité d'image entre "Sans" et "Avec VRS", mais dans le deuxième cas l'augmentation des performances est d'environ 10% et cela sans dégradation notable au niveau de l'IQ.■Dans Gears Tactics, l'activation du VRS peut vous faire gagner entre 13% et 30% au niveau du framerate selon les paramètres graphiques choisis.■Avec une RTX 2070 Super c'est 9~10% de plus au niveau du framerate durant les cinématiques et en mode performance.■Cependant, dans le jeu de The Coalition, la dégradation de l'image avec ''VRS activé'' est en revanche perceptible, de plus dans son état actuel, le VRS affecte également les éléments de l'interface utilisateur, ce qui ne devrait pas se produire normalement. Mais cela est dû au fait que le jeu utilise la première version de VRS qui est limitée et moins flexible que la nouvelle, cette ''version 1'' nécessite un travail manuel et regrouper les pixels non pas par couleur, mais par objets et leur emplacement dans l'image (rendu).■Lors de l'utilisation du VRS, les développeurs doivent utiliser des filtres pour que l'image ne soit pas pixélisée.■En mouvement, les défauts de cette technologie sont presque invisibles. Cela peut être remarqué durant les cinématiques de Gears Tactics, où la caméra se déplace constamment, et n'est pas dans la même position comme durant les phases de gameplay.■Si les polygones du modèle sont inférieurs à un pixel, alors le VRS n'est pas efficace. Par conséquent, pour une bonne mise en œuvre de cette technologie, les développeurs doivent s'assurer que les modèles de leurs jeux ne sont pas trop détaillés.■L'implémentation DirectX de cette fonctionnalité est apparemment très conviviale et simple pour les développeurs.