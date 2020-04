Même si cela ne confirme rien, et qu'il reste nécessaire de prendre cette information avec les pincettes de rigueur, il convient de rappeler que ce même Jeff Grubb avait dévoilé les dates des deux dernières présentations ( note: et l'info concernant Nintendo aujourd'hui ) en ligne de Nintendo (l'Indie World et le Nintendo Direct Mini) plusieurs jours avant leur annonce officielle.Comme le précise Jeff Grubb, il s'agirait là de la date "actuellement" retenue par Sony. La situation mondiale évoluant de manière quasi quotidienne, il n'est pas impossible que les choses évoluent encore d'ici là.Aux dernières nouvelles, la commercialisation de la PS5 est toujours prévue pour la fin de cette année. Sony ne peut donc pas repousser la présentation de sa nouvelle console éternellement.