La découverte du jour semble ironique au vu de la situation que traverse Sony depuis deux jours avec le leak incroyable au sujet de The Last of Us Part II. Alors que l'éditeur n'est pas parvenu à empêcher de nombreuses informations de son titre phare de débouler sur la toile, il travaille en secret sur un brevet ayant pour but de limiter les spoils.Ce brevet qui pourrait être disponible sur la PlayStation 5 parviendrait à savoir quels sont les endroits, objets ou personnages que le joueur a déjà croisés manette en main et ainsi lui interdire d'avoir accès à du contenu créé par d'autres joueurs en lien avec des choses qu'il n'a pas encore eu la chance de découvrir par lui-même.Le système imaginé est similaire à celui des trophées cachés utilisés sur PlayStation 4. Les développeurs de jeux peuvent marquer des objets de jeu spécifiques comme «cachés» via un outil approprié, et les détails de ces objets seront cachés aux joueurs jusqu'à ce le joueur les débloque par lui-même. Comme pour les trophées cachés, les joueurs auront la possibilité de dévoiler l'événement s'il le souhaite. La technologie décrite ici peut permettre aux joueurs de parler avec des amis et la communauté avec la certitude qu'ils ne verront pas accidentellement des spoilers (qui peuvent inclure une activité, un personnage, un objet, le résultat d'une activité, une action, un effet, un emplacement et un attribut).Ce système qui a encore tout à prouver et qui ne verra peut-être jamais le jour pourrait donc sauver certains joueurs de l'indélicatesse de certains à l'avenir.