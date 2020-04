Bon, fini les départs de pro-M, les batailles de 12Tflops vs 9,2 à 10,28 Tflops et de 6 Gbit/s vs 8 à 9 Gbit/s, voici une vidéo pour vous instruire sur les épidémies !Des informations qui font froid dans le dos, sachant que nos pôles de connexion aériens sont tellement ultra connecté que désormais, chaque épidémie risque de devenir rapidement une pandémie.Dirtybiology est une excellente chaîne Youtube que je vous recommande fortement. Bon visionnage à tous !Ah, au passage, contrairement à ce que Trump affirme, ne buvez surtout pas de désinfectant pour vous soigner du Coronavirus. Vous risqueriez juste de vous tuer.

posted the 04/25/2020 at 03:37 AM by suzukube