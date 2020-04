Comme dis dans mon article précédent Kimetsu no Yaiba baise tout au Japon (place 3 a 21 des charts )One Piece garde sa 1 ere place. Bientôt le tome 20 de Kimetsu no Yaiba on pourra comparer.Shingeki No Kyojin sort son 31eme tome au japon ! il prends la 2eme place.Dragon Ball SUPER le tome 12 est 24eme cette semaine avec presque 150K (Plus que du Dr. Stone donc)Apres les photos le top 50 en détails plus bas.01. One Piece #96 (363,174 / 1,433,765)02. Shingeki no Kyojin #31 (333,139)03. Kimetsu no Yaiba #19 (147,035 / 2,488,005)04. Kimetsu no Yaiba #18 (144,061 / 2,710,366)05. Kimetsu no Yaiba #8 (134,073 / 2,778,048 )06. Kimetsu no Yaiba #7 (130,059 / 2,779,289)07. Kimetsu no Yaiba #15 (124,955 / 2,696,040)08. Kimetsu no Yaiba #16 (124,348 / 2,707,226)09. Kimetsu no Yaiba #14 (124,025 / 2,722,442)10. Kimetsu no Yaiba #11 (122,820 / 2,748,338 )11. Kimetsu no Yaiba #12 (122,743 / 2,743,895)12. Kimetsu no Yaiba #17 (122,423 / 2,723,735)13. Kimetsu no Yaiba #9 (120,050 / 2,762,069)14. Kimetsu no Yaiba #13 (119,482 / 2,728,360)15. Kimetsu no Yaiba #2 (119,228 / 2,785,668 )16. Kimetsu no Yaiba #10 (118,190 / 2,748,270)17. Kimetsu no Yaiba #1 (115,474 / 2,868,426)18. Kimetsu no Yaiba #3 (113,562 / 2,747,296)19. Kimetsu no Yaiba #4 (112,917 / 2,714,847)20. Kimetsu no Yaiba #6 (111,128 / 2,702,797)21. Kimetsu no Yaiba #5 (110,969 / 2,704,116)22. 100-nichi-go ni Shinu Wani (85,267)23. Black Clover #24 (68,586 / 138,580)24. Dragon Ball Super #12 (66,227 / 146,305)25. Dr. Stone #15 (58,741 / 123,855)26. Shingeki no Kyojin Special Edition #31 (45,359)27. Mairimashita! Iruma-kun #16 (45,206)28. 1-nichi Gaishutsu-roku Hanchou #8 (43,372 / 44,029)29. Tensei Shitara Slime Datta Ken #14 (41,108 / 359,292)30. Yowamushi Pedal #66 (37,861)31. Beastars #18 (37,419)32. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai #16 (33,243 / 66,776)33. Cardcaptor Sakura Clear Card-hen #8 (32,789 / 107,118 )34. Kusuriya no Hitori Goto #6 (31,982 / 299,740)35. Kingdom #57 (29,948 / 682,165)36. Gakuen Babysitters #20 (29,797 / 57,607)37. Kenka Kagyou #13 (27,391 / 28,005)38. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu #11 (24,245)39. Legend #8 (23,488 )40. Kono Oto Tomare! #22 (22,569 / 48,250)41. Dekiru Neko wa Kyou mo Yuuutsu #3 (22,457)42. Sounan Desuka? #6 (21,512 / 21,808 )43. One Piece #95 (21,502 / 1,903,914)44. Yuragi-sou no Yuuna-san #21 (20,824 / 44,160)45. Yuusha Party wo Tsuihou Sareta Beast Tamer, Saikyou-shuu no Neko-mimi Shoujo to Deau #3 (17,377)46. Youkai Apart no Yuuga na Nichijou #20 (17,109)47. Darling in the FranXX #8 (16,719 / 34,918 )48. Boku no Hero Academia #26 (16,661 / 508,533)49. Yoku Wakaranai Keredo Isekai ni Tensei Shita You Desu #1 (16,620)50. Tatoeba Last Dungeon-mae no Mura no Shounen ga Joshou no Machi de Kurasu Youna Monogatari #5 (16,460)