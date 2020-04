Pour se détendre un peu, voici une vidéo de Paolo, qui nous présente une journée typique d'un développeur de jeu au Japon !Ça fait du bien de mettre un visage derrière tous nos jeux ! Ici, ce sont les bureaux de Bandai Namco, que je n'ai pas besoin de vous présenter.Ah, et bons : la vidéo est sous titrée en français, et Paolo parle en anglais, n’ayez pas peur

posted the 04/15/2020 at 12:12 AM by suzukube