Jeux Video

Je met ça en blog car contrairement à Mafia II Definitive Edition et Mafia III Definitive Edition, l’information vient cette fois de Reddit donc avec toutes les pincettes nécessaires.



Rumeur donc sur Mafia : Definitive Edition :



- Inclura Mafia 1, 2 et 3.

- Prévu sur tous les supports

- Exclusivité Epic Games Store de 6 mois sur PC

- Uniquement en sortie dématérialisé pendant un temps.

- Sortira ensuite en boîte : seul le 3 sera sur disque, les deux autres en téléchargement.

- Même s’il s’agit de téléchargement à part, le jeu bénéficiera d’un menu regroupant les trois jeux pour passer de l’un à l’autre.



- Ce Mafia 1 : Definitive Edition ne sera pas un remake mais plus une upgrade graphique pour le rapprocher du 2.

- Mafia 2 qui bénéficiera justement d’un up des shadders façon Saints Row 3 Remastered.

- Mafia 3 en profitera pour corriger plusieurs bugs, et inclura tous les DLC (logique), et une quête post-game inédite faisant lien avec Mafia IV.

- Chaque jeu coûtera 25-30€ à part. La collection sera elle à plein pot.

- Si vous possédez déjà Mafia II et III sur Steam, vous recevrez le patch gratuit pour la Definitive Edition.

- Si vous possédez les trois épisodes sur Steam, ils seront supprimés pour directement devenir Mafia : Definitive Edition (comme Rockstar l’a fait avec GTA).



- Mafia Definitive Edition (la totale donc) sortira en septembre.

- Mafia IV sera un titre full Next Gen. Partenariat avec Sony pour du contenu exclu sur PS5.

- Le titre prendra la forme d’un reboot scénaristique (pas une suite directe donc).

- Une version spéciale de Mafia Definitive Edition sortira sur Switch l’année prochaine, mais uniquement avec les deux premiers épisodes.

- Un spin-off mobile est également en préparation.