Contrairement àqui prévoit le lancement de production de modules mémoirepour 2021, chezla production de masse est programmée pour cette année. La firme vient de dévoiler les spécifications techniques de cette mémoire qui va apporter plusieurs améliorations par rapport à laLaproposera de meilleures capacités avec des modules allant de de 8 à 64 GB ainsi que des fréquences encore plus élevées entre 3200 et 8400 Mbit/s (MHz) et une tension revue à la baisse avec 1,1 V contre 1,2 V pour la(soit -20% de la consommation d’énergie).Lapromet aussi de doubler le nombre de banks, avec 32 réparties en 8 groupes contre 16 banks seulement pour la. Pareil pour le Burst Lenght, on passe de 8 à 16.Pour la disponibilité il faudra attendre au moins début 2021 pour mettre la main dessus avec l'arrivée des processeursd'etd'