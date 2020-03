Tout dabord, bonjour à tous ! Pourquoi ce titre? Je m'explique :Je pense que chacun d'entre vous l'a remarqué (à moins que vous ne viviez dans une grotte?) mais depuis quelques temps,Au dela du fait que cette situation m'exaspère au plus haut point ( je suis pro jeu, j'men fou de la dite puissance) je m'inquiète de ne pas avoir ne serait-ce qu'un seul échos concernat le développement de jeux full next gen ou d'exclusivités sur Xbox SX et PS5 !En multi plateforme, le seul qui est officiellement évoqué pour le moment, c'est un jeu Seigneur des anneaux : Gollum.Chez Microsoft et Sony aucune exclu next gen ne semble se profiler pour le moment à 100% de ça et ça me fait peur. Je craint fort qu'on ne se retrouve avec la meme situation qu'au lancement de la PS4/Xbox One, à savoir une péiode d'environ deux ans de disète .Vous en pensez quoi les amis?